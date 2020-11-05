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Швейная машина Singer Tradition 2250 белый

Артикул: 218975
  • Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 1
  • Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 2
  • Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 3
Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 1
Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 2
Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - фото 3
8 450 руб. 
Купить
+ 137 КэтКоинов
Артикул: 218975
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество петель1
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Особенности выполнения петельпрямая, зигзаг, зигзаг пунктиром, потайной шов, атласные сатиновые
Отсек для хранения принадлежностейда
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Скорость шитья, ст/мин600
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Singer Tradition 2250 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Tradition 2250 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8450 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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