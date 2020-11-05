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Швейная машина Singer Confidence 7470 белый

Артикул: 218954
Швейная машина Singer Confidence 7470 белый
25 220 руб. 
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+ 188 КэтКоинов
Артикул: 218954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
ЖК-дисплейда
Количество петель7
Максимальная длина стежка6
Максимальная ширина стежка7
Нитевдевательда
Особенности выполнения петельобметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Singer Confidence 7470 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Confidence 7470 белый - по цене 25220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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