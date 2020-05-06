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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2

(1)
Артикул: 218089
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 5
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 6
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 1
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 2
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 3
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 4
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 5
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото 6
11 770 руб. 
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+ 238 КэтКоинов
Артикул: 218089
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендDeWalt
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент42
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1,5
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева30
Макс. диаметр сверления металла13
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияАккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см39,5
Ширина, см35
Высота, см10,6
Вес, кг1,5
Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество сборки, эргономичный, хороший кейс.

Недостатки:
Подсветка

Комментарий:
Качество сборки очень хорошее, пластик без заусенцев и каких либо дефектов,в руке конечно лежит удобно как многие пишут,но по мне бош почему то на память кажется удобнее,в работе ещё не пробовал поэтому про мощность сказать ничего не могу. Патрон без люфтов вообще. Очень удобное управление курком.

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - купить по цене 11770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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