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Клавиатура Logitech K280e черный USB

Артикул: 109066
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 1
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 2
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 3
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 4
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 1
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 2
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 3
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 4
1 550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабнет
Для геймеровда
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш104
Комплектацияклавиатура, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связипроводная
Цветчерный
Особенностимультимедийная клавиатура
Проводная клавиатура Logitech Corded Keyboard K280e базируется на классической конструкции с элементами дизайна Hi-Tech. Нажатие клавиш под удобным углом достигается благодаря выдвижным стойкам и удлиненной лицевой части. Устройство оснащается 103 клавишами, в том числе и цифровым блоком для удобства работы. Мембранный тип устройства предусматривает наличие силиконовых прокладок, обеспечивающих соприкосновение пластиковых клавиш с контактной поверхностью для быстрого отклика, а также их малого хода. С помощью нажатия Fn клавиатура Logitech Corded Keyboard K280e подключает группу F1-F12 в качестве мультимедийной системы, которую можно настроить по собственному желанию. Габариты полноразмерной клавиатуры составляют 459x20x182 мм. Разработчики намеренно увеличили вес устройства, что позволяет ему быть устойчивым при длительной печати. Подключение осуществляется с помощью провода с USB-разъемом.


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Самовывоз невозможен
Клавиатура Logitech K280e черный USB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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