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Привод Blu-Ray Asus BC-12D2HT

Артикул: 107998
Привод Blu-Ray Asus BC-12D2HT
5 570 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 107998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараПривод оптический
Тип приводаBD-ROM/DVD RW
ИнтерфейсSATA
Тип размещениявнутренний
Цвет корпусачерный
Скорость чтения CD48x
Скорость чтения DVD16x
Скорость записи CD-R48x
Скорость записи CD-RW24x
Скорость записи DVD-R16x
Скорость записи DVD+R16x
Скорость записи DVD-RW6x
Скорость записи DVD+RW8x
Скорость записи DVD-R DL8x
Скорость записи DVD+R DL8x
Скорость записи DVD-RAM5x
Размер буфера, Мб8
Время доступа CD150 мс
Время доступа DVD160 мс
Время доступа BD180 мс
Длина, см17
Ширина, см14.6
Высота, см4.2
Вес, кг0.68
внутренний оптический привод BD-ROM/DVD RW , для настольного компьютера, воспроизводит диски: Blu-ray, DVD, CD, записывает диски: Blu-ray, DVD, CD, интерфейс SATA, цвет передней панели: черный


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Привод Blu-Ray Asus BC-12D2HT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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