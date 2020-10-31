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Конвектор BALLU BEC/EZMR-2000

Артикул: 105805
Конвектор BALLU BEC/EZMR-2000
4 490 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 105805
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараКонвектор
Тип установкинастенно-напольный
Мощность обогрева1000/2000 Вт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Влагозащитаесть
КомплектацияКонвектор,ножки с роликами, кронштейн
Вес, кг5,6
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см


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Самовывоз невозможен
Конвектор BALLU BEC/EZMR-2000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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