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Смеситель для ванны Rossinka T40-32

Артикул: 103474
  • Смеситель для ванны Rossinka T40-32 - фото 1
  • Смеситель для ванны Rossinka T40-32 - фото 2
Смеситель для ванны Rossinka T40-32 - фото 1
Смеситель для ванны Rossinka T40-32 - фото 2
4 260 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 103474
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция T40
filter_noneТовар входит в коллекцию T40

Коллекция T40

БрендRossinka
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива350 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см38
Ширина, см17
Высота, см11
Вес, кг2
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Rossinka T40-32 - стоимость товара 4260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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