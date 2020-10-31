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Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C

Артикул: 103148
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C - фото 2
4 710 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 103148
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Plus Strike
filter_noneТовар входит в коллекцию Plus Strike

Коллекция Plus Strike

БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива93 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Высота излива62 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см30
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг2
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - на борт


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Смеситель для раковины Lemark Plus Strike LM1116C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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