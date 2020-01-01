а затем смыть водой ее действие медленно закончится. Подходит для одноразового использования. затем смойте затем снимите маску извлеките из упаковки маску и снимите с неё защитную плёнку. Хорошо зафиксируйте на очищенную кожу вокруг глаз и оставьте на 15-20 минут извлеките маску из упаковки. Необходимо сразу же использовать. Разместите маску на закрытые глаза и закрепите ее на мочках ушей. После 20 минут снимите маску используя лосьон Infusion-Eyes нанесите маску на очищенную нанести маску тонким слоем на сухую кожу под глазами. Оставить на 10-15 минут и тщательно смыть нанести на очищенную и сухую кожу зоны под глазами оставив для воздействия до 15 минут остатки эссенции легкими движениями вбейте в кожу приложите маску к глазам и зафиксируйте с помощью ушных петель равномерно распределите. Оставьте для воздействия на 15-20 минут. Снимите маску разорвите ушные петли вдоль линии перфорации рекомендуется к использованию 1-2 раза в неделю на контур кожи вокруг глаз. Нанесите и оставьте маску на 15 минут тонизированную кожу вокруг глаза