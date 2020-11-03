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Станок сверлильный Зубр ЗСС-550

Артикул: 95922
Станок сверлильный Зубр ЗСС-550
33 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 95922
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БрендЗубр
Тип товараСтанок сверлильный
Вес, кг48
Высота, см89
Габариты (ШхВхГ)16 мм
Длина, см72
Количество скоростей5
Комплект поставкиСтанок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
Мощность550 Вт
Скорость вращения470-3030 об/мин
Ширина, см25
Сверлильный станок, мощный, можно обрабатывать крупногабаритные заготовки, регулируемый рабочий стол, сверление угловых отверстий. Конус шпинделя МК-2. Ременная передача.


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Станок сверлильный Зубр ЗСС-550 - стоимость товара 33760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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