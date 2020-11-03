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Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный

Артикул: 94049
  • USB-накопитель Transcend 64Gb Jetflash 700 TS64GJF700 USB3.0 - фото 1
  • USB-накопитель Transcend 64Gb Jetflash 700 TS64GJF700 USB3.0 - фото 2
USB-накопитель Transcend 64Gb Jetflash 700 TS64GJF700 USB3.0 - фото 1
USB-накопитель Transcend 64Gb Jetflash 700 TS64GJF700 USB3.0 - фото 2
1 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 94049
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
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БрендTranscend
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Материал корпусапластик
Скорость чтения данных, МБ/с80
Скорость записи данных, МБ/с25
Сжатие данныхнет
Резервное копирование данныхнет
Размеры (ШxДxТ)19х62х9
Объем памяти, Гб64
ИнтерфейсUSB 3.0
Аппаратное шифрование данныхнет
Индикатор передачи данныхда
Защита паролемнет
Защита от перезаписинет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Выдвижной разъемнет
Водонепроницаемый корпуснет
Цветчерный
Флеш-накропитель USB Transcend Jetflash 700 64Гб – это современный портативный накопитель, позволяющий иметь постоянный доступ к необходимой вам информации. Эргономичный корпус девайса сделан из прочного черного пластика, съемный колпачок надежно защищает разъем от внешних воздействий, минимизируя риск поломки. Высокая скорость и стабильное качество передачи данных обеспечивается самым современным интерфейсом USB 3.0. Флешка USB Transcend Jetflash 700 имеет доступный объем памяти 64 Гб, что позволяет использовать ее не только для оперативного копирования данных, но и для хранения больших объемом информации самого разного рода – от текстовых файлов до фотографий и музыки. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на изделие, что подтверждает самое высокое качество этого цифрового девайса.


Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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