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Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК

Артикул: 93514
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 2
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 1
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 2
14 120 руб. 
Купить
+ 245 КэтКоинов
Артикул: 93514
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 354 руб./месяц 
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БрендЗубр
Тип товараПерфораторы
Реверснет
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Max
Дополнительные щетки в комплектенет
Режим шуруповертанет
Макс. диаметр сверления (бетон)40 мм
Макс. энергия удара10 Дж
Минимальный диаметр патрона18 мм
Режим сверлениенет
Режим долблениеда
Потребляемая мощность1250 Вт
Антивибрационная системада
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Питаниесеть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверлениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см36
Длина, см45
Высота, см14.2
Вес, кг6.8
Два режима работы. Мощность - 1250 Вт. Сила удара - 10 Дж


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Теги товара: SDS MAX, SDS MAX 1100 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - купить по цене 14120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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