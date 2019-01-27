Измельчитель Bosch MMR 08A1

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Блендеры
|Комплектация
|базовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
|Материал корпуса
|пластик
|Мощность, Вт
|400
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27.01.2019
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))
Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.
27.01.2019
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.
Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.
Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.
27.01.2019
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.
Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.
Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......