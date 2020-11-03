8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало косметологическое Gezatone Lm494

Артикул: 86182
  • Зеркало косметологическое Gezatone Lm494 - фото 1
  • Зеркало косметологическое Gezatone Lm494 - фото 2
Зеркало косметологическое Gezatone Lm494 - фото 1
Зеркало косметологическое Gezatone Lm494 - фото 2
1 890 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 690 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 86182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендGezatone
Тип товараЗеркало косметологическое
Работа над собой, проведение косметических процедур, нанесение макияжа требует наличия зеркала. И оно должно удовлетворять самым взыскательным потребностям. Зеркало LM494 Gezatone является образцом высокого стиля, отличного качества и максимальной функциональности. Двухстороннее зеркало с регулируемым углом наклона позволит вам установить его так, как это удобно вам, а десятикратное увеличение одной из зеркальных линз поможет разглядеть даже малейшие нюансы и устранить все недостатки кожи. Яркий и стильный дизайн делает зеркало отличным подарком родным и близким, оно будет прекрасно смотреть я в любом интерьере, делаю процедуры ухода за собой максимально комфортными. Увеличение: 10x. Диаметр (без учета рамки): 14,5 см.


Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметика, Косметологические аппараты, Массажеры, Машинки для стрижки волос, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Физиотерапевтические приборы, Электротепло.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Зеркало косметологическое Gezatone Lm494 - этот товар вы можете купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...