Видеорегистратор Artway AV-600

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|Бренд
|Artway
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|120°
|Кол-во камер
|2
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Конструкция
|зеркало заднего вида
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|4
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Выносная камера
|есть
|Страна производства
|Китай
|Состояние товара
|новый
|Скрытая установка
|нет
|Ночная съемка
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Датчик движения
|есть
|Емкость аккумулятора
|220 мАч
|Навигатор
|нет
|Комплектация
|видеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, выносная камера, упаковка
|Камера заднего вида
|есть
|Wi-Fi
|нет
|Длина, см
|30
|Высота, см
|4
|Вес, кг
|0.069
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