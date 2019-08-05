Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 567 руб./месяц
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|5500 об/мин
|Глубина пропила
|65 мм
|Диаметр диска
|216 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1700 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|305 мм
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол поворота
|47 град
|Угол наклона
|47 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|есть
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|76
|Ширина, см
|47.5
|Высота, см
|34
|Вес, кг
|13.5
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05.08.2019
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
Пока не нашли
Комментарий:
Вполне годный аппарат.