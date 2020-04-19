Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 96281389

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Grundfos
|Тип товара
|Насосы
|Тип поверхностного насоса
|циркуляционный
|Диаметр разъема соединения
|1.25 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|110°C
|Максимальный напор
|3.9 м
|Минимальная температура воды
|–25°C
|Минимальная температура окружающей среды
|0°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|45 Вт
|Пропускная способность
|2.72 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|0.1 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|14.1
|Ширина, см
|12.6
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|2.6
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19.04.2020
надежный, работает без сбоев
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
простой и бесшумный,компактный