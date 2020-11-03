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Краскораспылитель электрический Bort BFP-400

Артикул: 77978
  • Краскораспылитель электрический Bort BFP-400 - фото 1
  • Краскораспылитель электрический Bort BFP-400 - фото 2
Краскораспылитель электрический Bort BFP-400 - фото 1
Краскораспылитель электрический Bort BFP-400 - фото 2
2 640 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 77978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBort
Тип товараКраскораспылитель
Вес, кг1.74
Высота, см27
Длина, см29
Мощность, Вт480
Производительность0.38 л/мин
Рабочее давление, Бар4
Ширина, см13
Емкость бака0.8 л

Видео:

Видеообзор на Краскораспылитель электрический Bort BFP-400

Видеообзор Краскораспылитель электрический Bort BFP-400



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Краскораспылитель электрический Bort BFP-400 - этот товар вы можете купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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