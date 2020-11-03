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Газонокосилка Bosch ROTAK 32 (600885B00)

Артикул: 76969
  • Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 3
Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 1
Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 2
Газонокосилка электрическая Bosch ROTAK 32 0.600.885.B00 - фото 3
7 587 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 76969
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBosch
Тип товараГазонокосилка электрическая
Высота, см98
Длина, см120
Максимальная высота скашивания6 см
Минимальная высота скашивания2 см
Мощность электрического двигателя1200 Вт
Питание электрического двигателяот сети
Ширина скашивания32 см
Ширина, см35
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л31
Вес, кг6.6
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Ширина скашивания - 32 см. Мощность - 1.2 кВт


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Самовывоз невозможен
Газонокосилка Bosch ROTAK 32 (600885B00) - стоимость товара 7587 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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