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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для глаз
|Назначение
|для глаз
|Производство
|Франция
|Действие
|массаж
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|да
|Функции и режимы
|вакуумный, вибромассаж
|Высота, см
|24.5
|Длина, см
|250
|Ширина, см
|22
|Вес, кг
|0.95
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - лимфодренажный массажер для глаз с функцией вибрации снимает усталость и восстанавливает функции зрения, устраняет отеки и синяки. Массажер для глаз Gezatone iSee380 корректирует мимические морщинки, заменяя дорогостоящие инъекции.
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05.05.2019
Очень хорошая вещь, снимает усталость глаз
Недостатки:
Не на каждое лицо подойдет
Комментарий:
SPA массажер для глаз Gezatone iSee 380 стал для меня незаменимым помощником для поддержания красоты и здоровья глаз! Стильный, компактный,невероятно простой и удобный в использовании. Дарит массу удовольствия и положительных эмоций во время процедуры!!!!