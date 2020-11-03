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Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик

Артикул: 73494
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 1
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 2
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 1
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 2
320 руб. 
430 руб. 
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Артикул: 73494
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендB.Well
Тип товараТермометр
Тип термометраэлектронный
Способы измеренияаксиллярный, оральный, ректальный
Диапазон измерений, град.от +32 до +43
Высота, см5.5
Погрешность измерения, град.0.1
ЖК-дисплейесть
Гибкий наконечникесть
Память последнего измеренияесть
Автоматическое отключениеесть
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкостинет
Футляр в комплектеесть
Время измерения, мин.0.3
Длина, см19.5
Ширина, см2.5
Вес, кг0.01
ПроизводствоКитай
электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный


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Самовывоз невозможен
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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