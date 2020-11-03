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Уличный светильник Arte lamp Bremen A1011AL-1BK

Артикул: 53378
Уличный настенный светильник Arte Lamp BREMEN A1011AL-1BK
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 53378
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Коллекция Bremen
filter_noneТовар входит в коллекцию Bremen
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонастекло
Высота, см40
Длина, см15
Ширина, см17
Вес, кг1.02
Уличное освещение. Настенный светильник. Материал арматуры: Алюминий. Цвет каркаса: Черный. Страна-производитель: Италия.


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