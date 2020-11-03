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Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual

Артикул: 51632
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 3
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 4
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 3
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 4
17 920 руб. 
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+ 183 КэтКоинов
Артикул: 51632
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендManfrotto
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг4
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см74
Минимальная рабочая высота, см5.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см151
Вес, кг2.59
Профессиональный трехсекционный алюминиевый штатив Manfrotto MK290DUA3 обновленной 290 серии в сочетании с 3-D головой образуют прекрасный комплект для самых требовательных любителей фотосъемки. Данная модель дает возможность заниматься любимым делом при различных, даже самых экстремальных условиях.


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Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - этот товар вы можете купить по цене 17920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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