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Снегоуборщик Huter SGC 4800 (70/7/2)

Артикул: 51056
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800 (70/7/2) - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800 (70/7/2) - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800 (70/7/2) - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800 (70/7/2) - фото 2
43 790 руб. 
48 170 руб. 

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39 800 руб. 

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Артикул: 51056
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик бензиновый
Электростартерда
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Число тактов работы бензинового двигателя4
Тип приводаколесный
Тип двигателябензиновый
Самоходностьесть
Родина брендаГермания
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя179 куб. см
Мощность топливного двигателя6.5 л. с.
Максимальная дальность выброса снега15 м
Задний ходесть
Наличие фарыесть
Ширина захвата, мм560
Высота захвата, мм500
Длина, см91
Ширина, см72
Высота, см66
Вес, кг77
самоходный, мощность - 6.5 л. с. Размер захвата - 560x500 мм


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Самовывоз невозможен
Снегоуборщик Huter SGC 4800 (70/7/2) - по цене 43790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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