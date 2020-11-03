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Снегоуборщик Huter SGC 4800 (70/7/2) Артикул: 51056



43 790 руб.

48 170 руб.

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Снегоуборщик Huter SGC 4800 (70/7/2) - по цене 43790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.