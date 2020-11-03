Мойка Huter М135-НР (70/8/13)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|135 бар
|Производительность
|360 л/ч
|Подогрев воды
|есть
|Грязевая фреза в комплекте
|нет
|Возможность забора воды из емкости
|нет
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|нет
|Длина, см
|32
|Высота, см
|84
|Ширина, см
|31
|Вес, кг
|7.25
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