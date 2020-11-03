Воллейбольная сетка Intex 56508 с мячом

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intex
|Тип товара
|Воллейбольная сетка
Сетка волейбольная с мячом Intex 56508 предназначена для игр в бассейне или на водоеме со спокойной водой. Большой размер сетки позволяет участвовать в игре сразу нескольким игрокам с каждой стороны.
Комплект поставки:
Размеры 239 х 64 х 91 см
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