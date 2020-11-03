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Сетка волейбольная с мячом Intex 56508 предназначена для игр в бассейне или на водоеме со спокойной водой. Большой размер сетки позволяет участвовать в игре сразу нескольким игрокам с каждой стороны.

Воллейбольная сетка Intex 56508 с мячом - данный товар вы можете купить по цене по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.