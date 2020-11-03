Миксер Bosch MFQ 3010

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Миксеры
|Тип
|ручной
|Материал корпуса
|пластик
|Число скоростей
|2
|Количество насадок
|2
|Насадки
|венчик для взбивания
|Насадки
|крюки для теста
|Вес, кг
|0.7
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