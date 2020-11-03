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|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Насадка сотовая
|Форма
|круг
|Размеры, см
|55x55
Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 для портретной тарелки служит для получения более жесткого и узконаправленного света. Снабжена креплением для установки в портретную тарелку-рефлектор. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.
HC-55 диаметром 55 см, предназначена для установки в отражатель Falcon Eyes SR-56T, SR-56T(BW).