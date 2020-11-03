Сетевой фильтр Pilot GL 3м (6 розеток) белый

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Pilot
|Тип товара
|Pilot
|USB зарядное устройство
|нет
|Вес, кг
|0.83
|Входная вилка
|Euro
|Высота, см
|10
|Выходные розетки
|Euro с заземлением
|Длина шнура
|3 м
|Длина, см
|55.5
|Защита от короткого замыкания
|есть
|Количество розеток
|6
|Максимальный ток
|10 А
|Напряжение сети, В
|220
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|7.7
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