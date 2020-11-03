Вилы садовые телескопические Fiskars (133320)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Вилы садовые
Телескопические садовые вилы - идеальное решение для современного садовода-любителя! Регулируемая длина рукоятки у телескопических вил позволяет работать садоводам разного роста. Практичные вилы изготовлены из стали высокой прочности и гибкости. Благодаря широкой рукоятке, предназначенной для удобного и безопасного захвата, Ваша рука будет все время находиться в естественном положении. За счёт дополнительного рычага в нижней части вил, вы сокращаете усилие при работе и предотвращаете усталость и нагрузку на спину и плечи.
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