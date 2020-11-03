Газонокосилка Bosch ARM 34 (06008A6101)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Газонокосилка электрическая
|Высота, см
|42.5
|Длина, см
|61
|Максимальная высота скашивания
|7 см
|Минимальная высота скашивания
|2 см
|Мощность электрического двигателя
|1300 Вт
|Питание электрического двигателя
|от сети
|Ширина скашивания
|34 см
|Ширина, см
|41
|Травосборник в комплекте
|есть
|Объем травосборника, л
|40
|Вес, кг
|11
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
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