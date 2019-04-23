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|Бренд
|Емеля
|Тип товара
|Подогрев сидения
|Автоматическое отключение
|есть
|Вес, кг
|0.75
|Высота, см
|15
|Длина, см
|37
|Количество режимов нагрева
|4
|Потребляемая мощность
|70 х 2 Вт
|Ширина, см
|21
Подогрев сидений Емеля УК-2 представляет собой комплект, предназначенный для подогрева двух сидений. Устанавливается под чехлы автомобиля, вся проводка скрыта, в удобное место выводятся поворотные кнопки для регулировки интесивности нагрева каждого из сидений индивидуально. Индикатор интенсивности нагрева меняет цвет в зависимости от степени нагрева от зеленого к красному. Установка комплекта Емеля УК-2 не портит внешний вид автомобиля, а в рабочем состоянии нагреватели не оказывают воздействия на воздух внутри салона.
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23.04.2019
Отличное приобритение
Недостатки:
их нет