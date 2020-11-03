Станок рейсмус Makita 2012NB

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Рейсмусовый станок
|Вес, кг
|28.1
|Высота пропила
|3 мм
|Высота, см
|40.1
|Длина, см
|48.3
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Нож для стационарного рубанка, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Магнитный держатель, Патрубок для подключения пылесоса.
|Мощность
|1650 Вт
|Скорость вращения
|8500 об-мин
|Уровень шума
|83 дБ
|Ширина пропила
|304 мм
|Ширина, см
|77.1
Рейсмусовый станок Makita 2012 NB - удобный переносной инструмент для строгания брусков заданной ширины и высоты. Литая станина обеспечивает надежную установку на стол и высокую точность выполнения операции. Благодаря системе регулировок и ряду технических приспособлений, работа на таком оборудовании становится безопасной.
Характеристики: