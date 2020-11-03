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Электрогенератор Huter DY4000L

Артикул: 35810
Электрогенератор Huter DY4000L
19 990 руб. 

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18 430 руб. 

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Артикул: 35810
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Время автономной работы7 ч
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность3.20 кВт
Сила тока12.7 А
Уровень шума68 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг45
Высота, см43.5
Длина, см60.5
Ширина, см45
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 2.80 кВт, выход 12 В, запуск ручной, двигатель Hunter 170f OHV, вес 45 кг


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Электрогенератор Huter DY4000L - стоимость товара 19990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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