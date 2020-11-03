Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-5000К1

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|8.5
|Высота, см
|33
|Длина, см
|42
|Максимальный воздухообмен
|380 куб. м./ч
|Мощность обогрева
|5 кВт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|ТЭН
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|5000/2500 Вт
|Ширина, см
|33
Ресанта ТЭП-5000К1 - профессиональное оборудование предназначенное для быстрого и эффективного прогрева помещений. Пушка справится с обогревом помещений площадью около 50 кв.м.
Характеристики:
Тип
Тепловая пушка
Максимальная мощность обогрева
5000 Вт
Минимальная мощность обогрева
2500 Вт
Количество режимов нагрева
2
Ручка для перемещения
Есть
Напряжение питания
220 В
Ток
7.6 A
Потребляемая энергия
5000 Вт
Цвет
Красный
Вес нетто
8.5 кг