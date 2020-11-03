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Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-20000/3

Артикул: 35730
Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН- 200003
50 490 руб. 

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46 140 руб. 

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Артикул: 35730
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260 В
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность20 кВт
Максимальное входное напряжение, В430
Отображение информациистрелочный
Вес, кг0.082
Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения. Габариты стабилизатора, 530х560х410 мм (ШхВхГ)


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Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-20000/3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 50490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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