Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-20000/3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260 В
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|20 кВт
|Максимальное входное напряжение, В
|430
|Отображение информации
|стрелочный
|Вес, кг
|0.082
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