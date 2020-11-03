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Стабилизатор Ресанта СПН-5400

Артикул: 35719
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
9 190 руб. 

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Артикул: 35719
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение90 - 260
Типрелейный
Установканастенный
Активная мощность3500
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В90
Отображение информациицифровой
Полная мощность5400
Вес, кг9,3
Высота, см31
Длина, см26
Ширина, см15,5

Диапазон входного напряжения, В

90-260

 

Номинальная величина выходного напряжения, В

220±8%

 

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

5,4

 

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

 

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

8

Масса нетто (кг)

9,3

Охлаждение

естественное 

Время регулирования (мс)

5-7

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

 

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

 

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

260х155х310

 

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80


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Стабилизатор Ресанта СПН-5400 - по цене 9190 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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