Стабилизатор Ресанта АСН-15000/1-Ц

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140 - 260
|Тип
|электронный
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|15000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|15000
|Вес, кг
|42,1
|Высота, см
|35
|Длина, см
|44
|Ширина, см
|33
Диапазон входного напряжения, В
140-260
Номинальная величина выходного напряжения, В
220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
15
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее
|97
Точность поддержания выходного напряжения (%)
|8
Масса нетто (кг)
|53,6
Охлаждение
|принудительное
Время регулирования (мс)
|5-7
Искажение синусоиды
|отсутствует
|Высоковольтная защита (В)
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
350х330х440
Рабочая температура окружающей среды (оС)
|0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)
|80