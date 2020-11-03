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Стабилизатор HUTER 400GS

Артикул: 35690
Стабилизатор HUTER 400GS
3 490 руб. 

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Артикул: 35690
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHuter
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение110-260 В
Типрелейный
Установканастенный
Активная мощность350
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В110
Отображение информациицифровой
Полная мощность400
Вес, кг3.6
Высота, см15.5
Длина, см22.9
Ширина, см22
МодельHuter 400GS
Номинальная величина
выходного напряжения, В		220±8%
КПД, % не менее97
Охлаждениеестественное, воздушное
Время регулирования5-7 мсек
Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора 70°С
Искажение синусоидыотсутствует
Высоковольтная защита, В260±5
Класс защитыIP 20 (негерметизирован)
Максимальная мощность350 ВА (при Uвх= 110 - 260В)


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Стабилизатор HUTER 400GS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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