Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 632 руб./месяц
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250ПН является рассчитанным на использование пятимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. С помощью устройства допустимо производить высотные сварочные работы.
Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.
Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждения от механического воздействия, в том числе при падениях, ударах и пр.
Снабженный регулируемым плечевым ремнем аппарат Ресанта САИ-250ПН характеризуется комфортной переноской и удобной эксплуатацией аппарата в труднодоступных местах, а его компактность, небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения.
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