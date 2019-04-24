Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190К компакт – один из лучших в своём классе инверторных приборов, позволяющих вести работы при помощи электродов вплоть до 5-мм диаметра. С его помощью можно сваривать гаражные ворота, толстые трубы и арматуру, листы до 0,5 см толщиной. Изделие может эксплуатироваться при условии ограничения пространства. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP21 делает его отличным выбором не только для любителей, но и для профи.
Особенности и преимущества модели Ресанта САИ 190К компакт:
- При потребляемом токе в 190А он может работать с электродами диаметра 5 мм, что существенно расширяет круг решаемых задач;
- Может использоваться при напряжении в сети от 190 до 240В, что возможно благодаря интегрированному в схему стабилизатору. Незаменим при работе на даче или в сельской местности;
- Можно работать при отрицательных температурах (до -10 градусов по Цельсию);
- Сердечник электрода оплавляется равномерно, поэтому можно создавать качественные сплошные швы без особых навыков в области сваривания металлов. Погрешность разрыва минимальна;
- Проблема залипания электрода решена благодаря наличию особой функции. Теперь сваривание крупных деталей при недостаточно твердой руке – не проблема;
- Настройки и управление понятны даже новичку;
- Внутренние элементы расположены так, чтобы защитить от пробоя на корпус при сложных обстоятельствах;
- Длина проводов, идущих к клеммам, оптимальна для выполнения любых работ. Она строго рассчитана под характеристики аппарата;
- Потребляемый ток невелик по сравнению с моделями других производителей. Это позволяет работать от обычной бытовой электросети без подключения к магистрали;
- На максимальном токе аппарат может не только сваривать, но и пережигать стальные детали. Поэтому можно эффективно использовать устройство для порезки металлопроката;
- Стабильная работа от дизельных генераторов тока.
Комплектация:
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190К компакт;
- Кабель с электрододержателем;
- Кабель с клеммой заземления;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)
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24.04.2019
Маленький, лёгкий, очень удобно варить
Недостатки:
Кабель коротковатый
Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра
29.04.2018
Маленький, лёгкий, очень удобно варить
Недостатки:
Кабель коротковатый
Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра
29.04.2018
Инвертор лёгкий, удобный. Был взят для постройки гаража. Аппарат отлично справился! Бывало такое ,что варил долго без остановки и аппарат со всем справился. Отлично варит электродом 3 мм. Пользуюсь уже больше года. На даче варит отлично, а вы сами знаете какое там низкое напряжение. Мне аппарат понравился
Недостатки:
За 1 год использования не обнаружил
Комментарий:
190 ампер, думаю самое то для дачи, больше и не надо
29.04.2018
1. Низкая цена.
2. Качество сопоставимо с более дорогими моделями
3. Удобство , самый компактный аппарат в моем арсенале сварщика.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Есть также Ресанта САИПА 200 работает уже более 2-х лет -НА ОТЛИЧНО.