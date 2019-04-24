Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190К компакт – один из лучших в своём классе инверторных приборов, позволяющих вести работы при помощи электродов вплоть до 5-мм диаметра. С его помощью можно сваривать гаражные ворота, толстые трубы и арматуру, листы до 0,5 см толщиной. Изделие может эксплуатироваться при условии ограничения пространства. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP21 делает его отличным выбором не только для любителей, но и для профи.

Особенности и преимущества модели Ресанта САИ 190К компакт:

При потребляемом токе в 190А он может работать с электродами диаметра 5 мм, что существенно расширяет круг решаемых задач;

Может использоваться при напряжении в сети от 190 до 240В, что возможно благодаря интегрированному в схему стабилизатору. Незаменим при работе на даче или в сельской местности;

Можно работать при отрицательных температурах (до -10 градусов по Цельсию);

Сердечник электрода оплавляется равномерно, поэтому можно создавать качественные сплошные швы без особых навыков в области сваривания металлов. Погрешность разрыва минимальна;

Проблема залипания электрода решена благодаря наличию особой функции. Теперь сваривание крупных деталей при недостаточно твердой руке – не проблема;

Настройки и управление понятны даже новичку;

Внутренние элементы расположены так, чтобы защитить от пробоя на корпус при сложных обстоятельствах;

Длина проводов, идущих к клеммам, оптимальна для выполнения любых работ. Она строго рассчитана под характеристики аппарата;

Потребляемый ток невелик по сравнению с моделями других производителей. Это позволяет работать от обычной бытовой электросети без подключения к магистрали;

На максимальном токе аппарат может не только сваривать, но и пережигать стальные детали. Поэтому можно эффективно использовать устройство для порезки металлопроката;

Стабильная работа от дизельных генераторов тока.

Комплектация:

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190К компакт;

Кабель с электрододержателем;

Кабель с клеммой заземления;

Паспорт изделия;

Упаковка.

Видео: