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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-250 является рассчитанным на использование шестимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. Устройство позволяет производить высотные сварочные работы.
Для обеспечения высокого качества работ и повышения технологичности эксплуатации включены функции горячего старта, форсажа дуги и противозалипания.
Корпус устройства защищен прочным стальным покрытием для предотвращения его повреждений от механических воздействий, в том числе падений, ударов и других факторов.
Снабженный регулируемым плечевым ремнем сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 характеризуется комфортной переноской и эксплуатацией аппарата, а его компактность и небольшой вес делают аппарат удобным для хранения.
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