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Сварочный аппарат инверторный Ресанта па САИПА-165

(1)
Артикул: 35665
Сварочный аппарат инверторный Ресанта па САИПА-165
19 090 руб. 

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Артикул: 35665
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 182 руб./месяц 
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
сварочный инвертор, типы сварки: полуавтоматическая (MIGMAG), макс. сварочный ток: 160 А (MIGMAG)


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактный сварочный аппарат, много места не занимает. Подача проволоки автоматическая, швы ровные. Защита от перегрева. Легкое и понятное управление, не нужно ломать голову и постоянно заглядывать в инструкцию. Аппарат не тяжелый по весу и его легко транспортировать.

Недостатки:
их нет

Комментарий:
на практике оказалось, что этот сварочный аппарат можно использовать не только для сварки кузовов, но и просто по хозяйству (ремонтировал капот авто, варил забор на даче)

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта па САИПА-165 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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