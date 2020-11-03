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Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40К

Артикул: 35652
Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40К
28 090 руб. 

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Артикул: 35652
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 682 руб./месяц 
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БрендРесанта
Тип товараПлазменный резак
Продолжительность включения при максимальном токе35%
Макс. сварочный ток при непрерывной работе20 А
Типы сваркиплазменная резка
Вес, кг10
сварочный инвертор, типы сварки: плазменная резка, режущий ток: 15-40 А, толщина металла: 12 мм


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Самовывоз невозможен
Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40К - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 28090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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