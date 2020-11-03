8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрический триммер Huter GET-1200SL

Артикул: 35643
Электрический триммер Huter GET-1200SL
4 870 руб. 
Купить
+ 109 КэтКоинов
Артикул: 35643
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендHuter
Тип товараТриммер электрический
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания42 см 
Скорость вращения ножадо 8000 об./мин 
Уровень шума95 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1200 Вт 
Расположение двигателяверхнее 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес5.5 кг 


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы, Триммеры для травы, Триммеры бензиновые, Триммеры электрические для травы, Триммеры аккумуляторные, Косилки для травы ручные бензиновые, Электрокосы с ножом и леской, Японские триммеры, Немецкие триммеры бензиновые, Легкие триммеры для женщины для травы, Триммеры бензиновые с диском.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Электрический триммер Huter GET-1200SL - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...