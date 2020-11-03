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Мойка Huter W165-AR

Артикул: 35636
Мойка Huter W165-AR
11 690 руб. 

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Артикул: 35636
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 949 руб./месяц 
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БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление165 бар
Производительность360 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостинет
Возможность использовать моющее средствонет
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см35
Высота, см85
Ширина, см33
Вес, кг9.3
бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт


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Самовывоз невозможен
Мойка Huter W165-AR - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11690 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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