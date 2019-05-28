Мойка Huter W135-AR

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|135 бар
|Производительность
|360 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|нет
|Возможность забора воды из емкости
|нет
|Возможность использовать моющее средство
|нет
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|37
|Высота, см
|84.5
|Ширина, см
|32.5
|Вес, кг
|7.6
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28.05.2019
удобная в использовании, компактная, содержит барабан для шланга
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
эта мойка легко помещается в багажник, у нее есть ручка и колеса. Поэтому транспортировать и перемещать её не проблема. Удобный водяной пистолет который управляет мощностью струи. Можно использовать моющие средства. Теперь моя машина всегда блестит.