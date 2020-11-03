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Бензопила Huter BS-45

Артикул: 35617
Бензопила Huter BS-45
6 490 руб. 
7 140 руб. 

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Артикул: 35617
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHuter
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2.3 л. с.
Объём двигателя, см345
Объём топливного бака, л0.6
Число тактов двигателя2
Длина шины45 см
Максимальная длина шины18 дюйм.
Шаг цепи0.325 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума105 дБ
Ширина, см31.5
Длина, см45
Высота, см29
Вес, кг7
бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 45 см, шаг цепи 0.325 дюйма, вес 7 кг


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Бензопила Huter BS-45 - купить по цене 6490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
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