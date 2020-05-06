Бензопила Huter BS-25

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Бензопилы
|Мощность двигателя
|1.1 л. с.
|Объём двигателя, см3
|25
|Объём топливного бака, л
|0.2
|Число тактов двигателя
|2
|Длина шины
|30 см
|Максимальная длина шины
|12 дюйм.
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Тип привода
|Бензиновый
|Тормоз цепи
|Да
|Антивибрация
|Да
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Уровень шума
|112 дБ
|Ширина, см
|40
|Длина, см
|45
|Высота, см
|29
|Вес, кг
|3.8
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06.05.2020
Цепь смазывается в автоматическом режиме. Компактные габариты. Малый вес. Вместительный топливный бак. Надежная в работе.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Около двух часов пилил привезенные бревна. Руки абсолютно не устали, потому что пила оснащена виброгасящим механизмом. Воздушный фильтр надежно защищен специальным прочным кожухом. Пилу удерживать действительно легко за счет эргономичной, нескользящей ручке.
06.05.2020
Компактная и легкая, элементарно разбирается, внешне выглядит привлекательно.
Недостатки:
Нету их
Комментарий:
На даче построил баньку, для заготовки дров и работы в саду, приобрел эту малышку-пилу. Очень удобна в процессе пилки, в руках лежит как приклеенная, можно, даже, одной рукой успешно трудится. Техника защищена от вибрации. Идеально подойдет для работ на высоте - на деревьях.
27.04.2020
минимум вибрации, удобно держать.
Недостатки:
пока не обнаружил.
Комментарий:
Двигатель заводится и гасится сразу, без сбоев. Пила для такой мощности весит немного, при этом понравилось, что ручка удобная и вибрацию даёт слабую.