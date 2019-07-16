Бензиновый триммер Huter GGT-1300S

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Вес, кг
|7
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|1.70 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|43 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Ручка
|складная
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
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16.07.2019
Отличная косилка за свою цену! Мощная, простая в использовании! Косит на ура, шумит не громко!
Комментарий:
За день использования в активном режиме проблем не возникло, заводится на раз, косит все подряд, даже леской из комплекта сшибает жесткую траву почти по пояс, а ножом так вообще (испытал на ветках в 1.5 см примерно - легко!) Даже на примитивном плечевом ремне, вес лично мне не ощутим. Когда выбирал, мне говорили о ненадежности катушки с леской. Ну не знаю, может в кривых руках и рассыпается, я напоролся на ржавую проволоку, которую на нее намотало, так ничего - одна царапинка. Кирпич задел, крышка слетела, так одел и вперед.